HyperSeed (HPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00350248$ 0.00350248 $ 0.00350248 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +15.74% Perubahan Harga (7D) +15.74%

HyperSeed (HPR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HPR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HPR sepanjang masa ialah $ 0.00350248, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HPR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +15.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HyperSeed (HPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Bekalan Peredaran 82.89M 82.89M 82.89M Jumlah Bekalan 82,885,199.60991095 82,885,199.60991095 82,885,199.60991095

Had Pasaran semasa HyperSeed ialah $ 5.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HPR ialah 82.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 82885199.60991095. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.25K.