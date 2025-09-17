Hypersign Identity (HID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00797669 $ 0.00797669 $ 0.00797669 24J Rendah $ 0.00923502 $ 0.00923502 $ 0.00923502 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00797669$ 0.00797669 $ 0.00797669 24J Tinggi $ 0.00923502$ 0.00923502 $ 0.00923502 Sepanjang Masa $ 0.764958$ 0.764958 $ 0.764958 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -7.16% Perubahan Harga (7D) +3.98% Perubahan Harga (7D) +3.98%

Hypersign Identity (HID) harga masa nyata ialah $0.00797598. Sepanjang 24 jam yang lalu, HID didagangkan antara $ 0.00797669 rendah dan $ 0.00923502 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HID sepanjang masa ialah $ 0.764958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HID telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -7.16% dalam 24 jam dan +3.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hypersign Identity (HID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 271.21K$ 271.21K $ 271.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 398.84K$ 398.84K $ 398.84K Bekalan Peredaran 34.00M 34.00M 34.00M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Hypersign Identity ialah $ 271.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HID ialah 34.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 398.84K.