Hyperstable (PEG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00937613 $ 0.00937613 $ 0.00937613 24J Rendah $ 0.00976095 $ 0.00976095 $ 0.00976095 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00937613$ 0.00937613 $ 0.00937613 24J Tinggi $ 0.00976095$ 0.00976095 $ 0.00976095 Sepanjang Masa $ 0.04183107$ 0.04183107 $ 0.04183107 Harga Terendah $ 0.00903463$ 0.00903463 $ 0.00903463 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) -9.29% Perubahan Harga (7D) -9.29%

Hyperstable (PEG) harga masa nyata ialah $0.00967375. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEG didagangkan antara $ 0.00937613 rendah dan $ 0.00976095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEG sepanjang masa ialah $ 0.04183107, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00903463.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEG telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -9.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperstable (PEG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 524.90K$ 524.90K $ 524.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Bekalan Peredaran 54.26M 54.26M 54.26M Jumlah Bekalan 500,510,972.0 500,510,972.0 500,510,972.0

Had Pasaran semasa Hyperstable ialah $ 524.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEG ialah 54.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500510972.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.84M.