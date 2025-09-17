Hyperstable USD (USH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.991046 $ 0.991046 $ 0.991046 24J Rendah $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.991046$ 0.991046 $ 0.991046 24J Tinggi $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Sepanjang Masa $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Harga Terendah $ 0.97455$ 0.97455 $ 0.97455 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.32% Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Hyperstable USD (USH) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, USH didagangkan antara $ 0.991046 rendah dan $ 1.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USH sepanjang masa ialah $ 1.053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.97455.

Dari segi prestasi jangka pendek, USH telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperstable USD (USH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 1.68M 1.68M 1.68M Jumlah Bekalan 1,675,080.902921698 1,675,080.902921698 1,675,080.902921698

Had Pasaran semasa Hyperstable USD ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USH ialah 1.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1675080.902921698. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.