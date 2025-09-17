Lagi Mengenai USH

Hyperstable USD Logo

Hyperstable USD Harga (USH)

Tidak tersenarai

1 USH ke USD Harga Langsung:

$1.001
$1.001$1.001
+0.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hyperstable USD (USH) Carta Harga Langsung
Hyperstable USD (USH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.991046
$ 0.991046$ 0.991046
24J Rendah
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24J Tinggi

$ 0.991046
$ 0.991046$ 0.991046

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 0.97455
$ 0.97455$ 0.97455

-0.00%

+0.32%

+0.17%

+0.17%

Hyperstable USD (USH) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, USH didagangkan antara $ 0.991046 rendah dan $ 1.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USH sepanjang masa ialah $ 1.053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.97455.

Dari segi prestasi jangka pendek, USH telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperstable USD (USH) Maklumat Pasaran

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

1.68M
1.68M 1.68M

1,675,080.902921698
1,675,080.902921698 1,675,080.902921698

Had Pasaran semasa Hyperstable USD ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USH ialah 1.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1675080.902921698. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.

Hyperstable USD (USH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hyperstable USD kepada USD adalah $ +0.00323376.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hyperstable USD kepada USD adalah $ +0.0011707696.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hyperstable USD kepada USD adalah $ -0.0004953949.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hyperstable USD kepada USD adalah $ +0.0038091649172848.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00323376+0.32%
30 Hari$ +0.0011707696+0.12%
60 Hari$ -0.0004953949-0.04%
90 Hari$ +0.0038091649172848+0.38%

Apakah itu Hyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hyperstable USD (USH) Sumber

Laman Web Rasmi

Hyperstable USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hyperstable USD (USH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hyperstable USD (USH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hyperstable USD.

Semak Hyperstable USD ramalan harga sekarang!

USH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hyperstable USD (USH)

Memahami tokenomik Hyperstable USD (USH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperstable USD (USH)

Berapakah nilai Hyperstable USD (USH) hari ini?
Harga langsung USH dalam USD ialah 1.001 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USH ke USD?
Harga semasa USH ke USD ialah $ 1.001. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hyperstable USD?
Had pasaran untuk USH ialah $ 1.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USH?
Bekalan edaran USH ialah 1.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USH?
USH mencapai harga ATH sebanyak 1.053 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USH?
USH melihat harga ATL sebanyak 0.97455 USD.
Berapakah jumlah dagangan USH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USHialah -- USD.
Adakah USH akan naik lebih tinggi tahun ini?
USH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.