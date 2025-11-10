HyperStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung HyperStrategy (HSTR) hari ini ialah $ 0.075874, dengan 2.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.075874 setiap HSTR.

HyperStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 75,874, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M HSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HSTR didagangkan antara $ 0.073332 (rendah) dan $ 0.075911 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.064372.

Dalam prestasi jangka pendek, HSTR dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -6.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HyperStrategy (HSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.87K$ 75.87K $ 75.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.87K$ 75.87K $ 75.87K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa HyperStrategy ialah $ 75.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HSTR ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.87K.