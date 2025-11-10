Tokenomik HyperStrategy (HSTR)

Tokenomik HyperStrategy (HSTR)

Lihat cerapan utama tentang HyperStrategy (HSTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:26:22 (UTC+8)
HyperStrategy (HSTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HyperStrategy (HSTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 75.27K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 75.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.48
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.064372
Harga Semasa:
$ 0.075232
HyperStrategy (HSTR) Maklumat

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

Laman Web Rasmi:
https://www.hyperstrategy.com/

Tokenomik HyperStrategy (HSTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HyperStrategy (HSTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HSTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HSTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

