HyperSwap AI (HYLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00298214 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) -3.66% Perubahan Harga (7D) -20.72%

HyperSwap AI (HYLX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HYLX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HYLX sepanjang masa ialah $ 0.00298214, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HYLX telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, -3.66% dalam 24 jam dan -20.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HyperSwap AI (HYLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 802.17K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 802.17K Bekalan Peredaran 993.96M Jumlah Bekalan 993,961,441.1699315

Had Pasaran semasa HyperSwap AI ialah $ 802.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYLX ialah 993.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993961441.1699315. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 802.17K.