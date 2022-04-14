Tokenomik HyperSwap AI (HYLX)
Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.
Tokenomik HyperSwap AI (HYLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik HyperSwap AI (HYLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HYLX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HYLX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
