Hypertrics Harga Hari Ini

Harga langsung Hypertrics (HYTR) hari ini ialah $ 0.00004049, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00004049 setiap HYTR.

Hypertrics kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,212, dengan bekalan edaran sebanyak 795.56M HYTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00006753, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000299.

Dalam prestasi jangka pendek, HYTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hypertrics (HYTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Bekalan Peredaran 795.56M 795.56M 795.56M Jumlah Bekalan 795,564,694.0 795,564,694.0 795,564,694.0

Had Pasaran semasa Hypertrics ialah $ 32.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYTR ialah 795.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 795564694.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.21K.