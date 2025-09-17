Lagi Mengenai HWHLP

Hyperwave HLP Logo

Hyperwave HLP Harga (HWHLP)

Tidak tersenarai

1 HWHLP ke USD Harga Langsung:

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
mexc
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:20:21 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
24J Rendah
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028
24J Tinggi

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

-0.03%

-0.03%

-0.11%

-0.11%

Hyperwave HLP (HWHLP) harga masa nyata ialah $1.024. Sepanjang 24 jam yang lalu, HWHLP didagangkan antara $ 1.019 rendah dan $ 1.028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HWHLP sepanjang masa ialah $ 1.045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.967762.

Dari segi prestasi jangka pendek, HWHLP telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Maklumat Pasaran

$ 12.47M
$ 12.47M$ 12.47M

--
----

$ 12.47M
$ 12.47M$ 12.47M

12.19M
12.19M 12.19M

12,186,042.043629
12,186,042.043629 12,186,042.043629

Had Pasaran semasa Hyperwave HLP ialah $ 12.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HWHLP ialah 12.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12186042.043629. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.47M.

Hyperwave HLP (HWHLP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hyperwave HLP kepada USD adalah $ -0.000329843803448.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hyperwave HLP kepada USD adalah $ +0.0028679168.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hyperwave HLP kepada USD adalah $ +0.0110317568.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hyperwave HLP kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000329843803448-0.03%
30 Hari$ +0.0028679168+0.28%
60 Hari$ +0.0110317568+1.08%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hyperwave HLP (HWHLP)

Hyperwave HLP (HWHLP) Sumber

Laman Web Rasmi

Hyperwave HLP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hyperwave HLP (HWHLP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hyperwave HLP (HWHLP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hyperwave HLP.

Semak Hyperwave HLP ramalan harga sekarang!

HWHLP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hyperwave HLP (HWHLP)

Memahami tokenomik Hyperwave HLP (HWHLP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HWHLP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperwave HLP (HWHLP)

Berapakah nilai Hyperwave HLP (HWHLP) hari ini?
Harga langsung HWHLP dalam USD ialah 1.024 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HWHLP ke USD?
Harga semasa HWHLP ke USD ialah $ 1.024. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hyperwave HLP?
Had pasaran untuk HWHLP ialah $ 12.47M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HWHLP?
Bekalan edaran HWHLP ialah 12.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HWHLP?
HWHLP mencapai harga ATH sebanyak 1.045 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HWHLP?
HWHLP melihat harga ATL sebanyak 0.967762 USD.
Berapakah jumlah dagangan HWHLP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HWHLPialah -- USD.
Adakah HWHLP akan naik lebih tinggi tahun ini?
HWHLP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HWHLPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:20:21 (UTC+8)

