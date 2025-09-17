Hyperwave HLP (HWHLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24J Rendah $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24J Tinggi $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Sepanjang Masa $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Harga Terendah $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -0.11% Perubahan Harga (7D) -0.11%

Hyperwave HLP (HWHLP) harga masa nyata ialah $1.024. Sepanjang 24 jam yang lalu, HWHLP didagangkan antara $ 1.019 rendah dan $ 1.028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HWHLP sepanjang masa ialah $ 1.045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.967762.

Dari segi prestasi jangka pendek, HWHLP telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.47M$ 12.47M $ 12.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.47M$ 12.47M $ 12.47M Bekalan Peredaran 12.19M 12.19M 12.19M Jumlah Bekalan 12,186,042.043629 12,186,042.043629 12,186,042.043629

Had Pasaran semasa Hyperwave HLP ialah $ 12.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HWHLP ialah 12.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12186042.043629. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.47M.