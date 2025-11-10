Hyperwave HYPE Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperwave HYPE (HWHYPE) hari ini ialah $ 41.99, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HWHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.99 setiap HWHYPE.

Hyperwave HYPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,699,084, dengan bekalan edaran sebanyak 183.81K HWHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HWHYPE didagangkan antara $ 40.21 (rendah) dan $ 42.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 59.58, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 29.97.

Dalam prestasi jangka pendek, HWHYPE dipindahkan +0.77% dalam sejam terakhir dan -0.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M Bekalan Peredaran 183.81K 183.81K 183.81K Jumlah Bekalan 183,814.3450108637 183,814.3450108637 183,814.3450108637

Had Pasaran semasa Hyperwave HYPE ialah $ 7.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HWHYPE ialah 183.81K, dengan jumlah bekalan sebanyak 183814.3450108637. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.70M.