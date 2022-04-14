Tokenomik HyperWo (WO)

Lihat cerapan utama tentang HyperWo (WO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

HyperWo (WO) Maklumat

At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools.

Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we’re redefining how people interact with crypto.

As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI.

Laman Web Rasmi:
https://hyperwo.com/

HyperWo (WO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HyperWo (WO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.70K
Jumlah Bekalan:
$ 999.33M
Bekalan Edaran:
$ 999.33M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.70K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00133416
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik HyperWo (WO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HyperWo (WO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WO, terokai WO harga langsung token!

WO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WO? Halaman ramalan harga WO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.