Apakah itu HyperX (HYP)

HyperX is a next-generation decentralized derivatives trading platform, purpose-built for high-speed, low-latency on-chain execution. Deployed initially on Binance Smart Chain (BSC) and expanding to Solana and TON, HyperX delivers a seamless trading experience across crypto and traditional asset classes. Our core mission is to unlock global liquidity and accessibility through an optimized Layer 1-compatible architecture and a fully decentralized on-chain order book. With an initial focus on perpetual futures for digital assets, HyperX is engineered for professional traders and liquidity providers seeking real-time performance, transparent settlement, and self-custody security. The platform’s hybrid design ensures centralized exchange speed while maintaining Web3 principles of transparency and permissionless access. HyperX introduces a unified trading layer for global markets—featuring tokenized exposure to forex, equities, commodities, and indices—bridging TradFi with DeFi in a scalable, secure, and regulation-ready environment. Leveraging cross-chain integration, HyperX aims to become the liquidity backbone of multi-chain derivatives. Built with a community-first ethos, HyperX will progressively decentralize governance through its native utility token, incentivizing participation and aligning stakeholders. We’re not just building a derivatives DEX—we’re designing the future of global, on-chain financial infrastructure.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

HyperX (HYP) Sumber Laman Web Rasmi

HyperX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HyperX (HYP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HyperX (HYP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HyperX.

Semak HyperX ramalan harga sekarang!

HYP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik HyperX (HYP)

Memahami tokenomik HyperX (HYP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HYP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HyperX (HYP) Berapakah nilai HyperX (HYP) hari ini? Harga langsung HYP dalam USD ialah 0.100018 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HYP ke USD? $ 0.100018 . Lihat Harga semasa HYP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran HyperX? Had pasaran untuk HYP ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HYP? Bekalan edaran HYP ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HYP? HYP mencapai harga ATH sebanyak 30.98 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HYP? HYP melihat harga ATL sebanyak 0.01981278 USD . Berapakah jumlah dagangan HYP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HYPialah $ 2.28K USD . Adakah HYP akan naik lebih tinggi tahun ini? HYP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HYPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

HyperX (HYP) Kemas Kini Industri Penting