Hypha Staked AVAX (STAVAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 33.08 $ 33.08 $ 33.08 24J Rendah $ 34.95 $ 34.95 $ 34.95 24J Tinggi 24J Rendah $ 33.08$ 33.08 $ 33.08 24J Tinggi $ 34.95$ 34.95 $ 34.95 Sepanjang Masa $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Harga Terendah $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +2.03% Perubahan Harga (7D) +16.19% Perubahan Harga (7D) +16.19%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) harga masa nyata ialah $34.03. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAVAX didagangkan antara $ 33.08 rendah dan $ 34.95 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAVAX sepanjang masa ialah $ 67.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 16.44.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAVAX telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +2.03% dalam 24 jam dan +16.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.39M$ 33.39M $ 33.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.39M$ 33.39M $ 33.39M Bekalan Peredaran 981.17K 981.17K 981.17K Jumlah Bekalan 981,171.1133817188 981,171.1133817188 981,171.1133817188

Had Pasaran semasa Hypha Staked AVAX ialah $ 33.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAVAX ialah 981.17K, dengan jumlah bekalan sebanyak 981171.1133817188. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.39M.