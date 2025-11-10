Hypr Harga Hari Ini

Harga langsung Hypr (HYPR) hari ini ialah $ 0.00264354, dengan 8.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYPR kepada USD penukaran adalah $ 0.00264354 setiap HYPR.

Hypr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,009,221, dengan bekalan edaran sebanyak 760.00M HYPR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYPR didagangkan antara $ 0.00231561 (rendah) dan $ 0.00266044 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00874279, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00118399.

Dalam prestasi jangka pendek, HYPR dipindahkan +0.90% dalam sejam terakhir dan +18.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hypr (HYPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Bekalan Peredaran 760.00M 760.00M 760.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

