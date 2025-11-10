Tokenomik Hypr (HYPR)

Tokenomik Hypr (HYPR)

Lihat cerapan utama tentang Hypr (HYPR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:57:23 (UTC+8)
USD

Hypr (HYPR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hypr (HYPR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 760.00M
$ 760.00M$ 760.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00874279
$ 0.00874279$ 0.00874279
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00118399
$ 0.00118399$ 0.00118399
Harga Semasa:
$ 0.00290362
$ 0.00290362$ 0.00290362

Hypr (HYPR) Maklumat

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

Laman Web Rasmi:
https://hypr.fund
Kertas putih:
https://whitepaper.hypr.fund/

Tokenomik Hypr (HYPR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hypr (HYPR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HYPR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HYPR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HYPR, terokai HYPR harga langsung token!

HYPR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HYPR? Halaman ramalan harga HYPR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi