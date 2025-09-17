Hypurr Fun (HFUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 18.19 $ 18.19 $ 18.19 24J Rendah $ 22.42 $ 22.42 $ 22.42 24J Tinggi 24J Rendah $ 18.19$ 18.19 $ 18.19 24J Tinggi $ 22.42$ 22.42 $ 22.42 Sepanjang Masa $ 300.19$ 300.19 $ 300.19 Harga Terendah $ 6.52$ 6.52 $ 6.52 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +21.54% Perubahan Harga (7D) +25.13% Perubahan Harga (7D) +25.13%

Hypurr Fun (HFUN) harga masa nyata ialah $22.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, HFUN didagangkan antara $ 18.19 rendah dan $ 22.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HFUN sepanjang masa ialah $ 300.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.52.

Dari segi prestasi jangka pendek, HFUN telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +21.54% dalam 24 jam dan +25.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hypurr Fun (HFUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M Bekalan Peredaran 996.27K 996.27K 996.27K Jumlah Bekalan 996,272.21523289 996,272.21523289 996,272.21523289

Had Pasaran semasa Hypurr Fun ialah $ 22.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HFUN ialah 996.27K, dengan jumlah bekalan sebanyak 996272.21523289. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.12M.