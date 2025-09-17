Lagi Mengenai HFUN

Hypurr Fun Logo

Hypurr Fun Harga (HFUN)

Tidak tersenarai

1 HFUN ke USD Harga Langsung:

$22.2
$22.2$22.2
+21.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hypurr Fun (HFUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:46:02 (UTC+8)

Hypurr Fun (HFUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 18.19
$ 18.19$ 18.19
24J Rendah
$ 22.42
$ 22.42$ 22.42
24J Tinggi

$ 18.19
$ 18.19$ 18.19

$ 22.42
$ 22.42$ 22.42

$ 300.19
$ 300.19$ 300.19

$ 6.52
$ 6.52$ 6.52

-0.04%

+21.54%

+25.13%

+25.13%

Hypurr Fun (HFUN) harga masa nyata ialah $22.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, HFUN didagangkan antara $ 18.19 rendah dan $ 22.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HFUN sepanjang masa ialah $ 300.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.52.

Dari segi prestasi jangka pendek, HFUN telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +21.54% dalam 24 jam dan +25.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hypurr Fun (HFUN) Maklumat Pasaran

$ 22.12M
$ 22.12M$ 22.12M

--
----

$ 22.12M
$ 22.12M$ 22.12M

996.27K
996.27K 996.27K

996,272.21523289
996,272.21523289 996,272.21523289

Had Pasaran semasa Hypurr Fun ialah $ 22.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HFUN ialah 996.27K, dengan jumlah bekalan sebanyak 996272.21523289. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.12M.

Hypurr Fun (HFUN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hypurr Fun kepada USD adalah $ +3.94.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hypurr Fun kepada USD adalah $ +5.5478399400.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hypurr Fun kepada USD adalah $ +2.7328488600.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hypurr Fun kepada USD adalah $ -11.69656119371273.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +3.94+21.54%
30 Hari$ +5.5478399400+24.99%
60 Hari$ +2.7328488600+12.31%
90 Hari$ -11.69656119371273-34.50%

Apakah itu Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hypurr Fun (HFUN) Sumber

Laman Web Rasmi

Hypurr Fun Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hypurr Fun (HFUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hypurr Fun (HFUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hypurr Fun.

Semak Hypurr Fun ramalan harga sekarang!

HFUN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hypurr Fun (HFUN)

Memahami tokenomik Hypurr Fun (HFUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HFUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hypurr Fun (HFUN)

Berapakah nilai Hypurr Fun (HFUN) hari ini?
Harga langsung HFUN dalam USD ialah 22.2 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HFUN ke USD?
Harga semasa HFUN ke USD ialah $ 22.2. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hypurr Fun?
Had pasaran untuk HFUN ialah $ 22.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HFUN?
Bekalan edaran HFUN ialah 996.27K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HFUN?
HFUN mencapai harga ATH sebanyak 300.19 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HFUN?
HFUN melihat harga ATL sebanyak 6.52 USD.
Berapakah jumlah dagangan HFUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HFUNialah -- USD.
Adakah HFUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
HFUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HFUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.