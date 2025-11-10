HypurrStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung HypurrStrategy (HYPSTR) hari ini ialah $ 0.00030964, dengan 2.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYPSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00030964 setiap HYPSTR.

HypurrStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 275,855, dengan bekalan edaran sebanyak 892.85M HYPSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYPSTR didagangkan antara $ 0.00029904 (rendah) dan $ 0.00031827 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01328556, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002389.

Dalam prestasi jangka pendek, HYPSTR dipindahkan +0.84% dalam sejam terakhir dan -40.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HypurrStrategy (HYPSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.86K$ 275.86K $ 275.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 275.86K$ 275.86K $ 275.86K Bekalan Peredaran 892.85M 892.85M 892.85M Jumlah Bekalan 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Had Pasaran semasa HypurrStrategy ialah $ 275.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYPSTR ialah 892.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 892847198.64893. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 275.86K.