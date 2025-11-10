Hyve Harga Hari Ini

Harga langsung Hyve (HYVE) hari ini ialah $ 0.00211853, dengan 14.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYVE kepada USD penukaran adalah $ 0.00211853 setiap HYVE.

Hyve kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 161,583, dengan bekalan edaran sebanyak 76.27M HYVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYVE didagangkan antara $ 0.00210295 (rendah) dan $ 0.00247807 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.756865, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00159105.

Dalam prestasi jangka pendek, HYVE dipindahkan +0.65% dalam sejam terakhir dan -5.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyve (HYVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 161.58K$ 161.58K $ 161.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 211.85K$ 211.85K $ 211.85K Bekalan Peredaran 76.27M 76.27M 76.27M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Hyve ialah $ 161.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYVE ialah 76.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 211.85K.