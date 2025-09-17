I am Him (HIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00229219 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.05% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) -17.28%

I am Him (HIM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIM sepanjang masa ialah $ 0.00229219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIM telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan -17.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

I am Him (HIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 147.76K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 147.76K Bekalan Peredaran 999.93M Jumlah Bekalan 999,926,244.27

Had Pasaran semasa I am Him ialah $ 147.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIM ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999926244.27. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.76K.