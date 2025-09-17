I Like It Stable DAO (ILIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00389695 $ 0.00389695 $ 0.00389695 24J Rendah $ 0.0044682 $ 0.0044682 $ 0.0044682 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00389695$ 0.00389695 $ 0.00389695 24J Tinggi $ 0.0044682$ 0.0044682 $ 0.0044682 Sepanjang Masa $ 0.02272961$ 0.02272961 $ 0.02272961 Harga Terendah $ 0.00218334$ 0.00218334 $ 0.00218334 Perubahan Harga (1J) +1.26% Perubahan Harga (1D) -8.78% Perubahan Harga (7D) -30.69% Perubahan Harga (7D) -30.69%

I Like It Stable DAO (ILIS) harga masa nyata ialah $0.00406029. Sepanjang 24 jam yang lalu, ILIS didagangkan antara $ 0.00389695 rendah dan $ 0.0044682 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ILIS sepanjang masa ialah $ 0.02272961, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00218334.

Dari segi prestasi jangka pendek, ILIS telah berubah sebanyak +1.26% sejak sejam yang lalu, -8.78% dalam 24 jam dan -30.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

I Like It Stable DAO (ILIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.96K$ 76.96K $ 76.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 406.12K$ 406.12K $ 406.12K Bekalan Peredaran 18.95M 18.95M 18.95M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa I Like It Stable DAO ialah $ 76.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ILIS ialah 18.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 406.12K.