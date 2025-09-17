I like my sootcase (SOOTCASE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00289964$ 0.00289964 $ 0.00289964 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +7.88% Perubahan Harga (7D) +7.88%

I like my sootcase (SOOTCASE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOOTCASE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOOTCASE sepanjang masa ialah $ 0.00289964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOOTCASE telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +7.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

I like my sootcase (SOOTCASE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa I like my sootcase ialah $ 32.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOOTCASE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.92K.