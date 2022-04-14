Tokenomik I MADE IT UP (SOURCE)

Lihat cerapan utama tentang I MADE IT UP (SOURCE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

I MADE IT UP (SOURCE) Maklumat

$SOURCE (Official token of spreading misinformation)

"Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along.

$SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up

Laman Web Rasmi:
http://misinformation.cloud/

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk I MADE IT UP (SOURCE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 153.21K
$ 153.21K
Jumlah Bekalan:
$ 999.36M
$ 999.36M
Bekalan Edaran:
$ 999.36M
$ 999.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 153.21K
$ 153.21K
$ 153.21K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00343624
$ 0.00343624
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00015331
$ 0.00015331

Tokenomik I MADE IT UP (SOURCE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik I MADE IT UP (SOURCE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOURCE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOURCE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOURCE, terokai SOURCE harga langsung token!

SOURCE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOURCE? Halaman ramalan harga SOURCE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

