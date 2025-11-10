iAero Protocol LIQ Harga Hari Ini

Harga langsung iAero Protocol LIQ (LIQ) hari ini ialah $ 0.098428, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIQ kepada USD penukaran adalah $ 0.098428 setiap LIQ.

iAero Protocol LIQ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,315,070, dengan bekalan edaran sebanyak 13.36M LIQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIQ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.122092, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.075217.

Dalam prestasi jangka pendek, LIQ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -2.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Bekalan Peredaran 13.36M 13.36M 13.36M Jumlah Bekalan 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

