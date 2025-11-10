Tokenomik iAero Protocol LIQ (LIQ)
Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.
The "Cake and Eat It Too" Protocol
Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.
iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.
Tokenomik iAero Protocol LIQ (LIQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik iAero Protocol LIQ (LIQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LIQ yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LIQ yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LIQ, terokai LIQ harga langsung token!
