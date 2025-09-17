iAgent Protocol ($AGNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00104767 24J Tinggi $ 0.00135104 Sepanjang Masa $ 0.02863566 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) +4.08% Perubahan Harga (7D) -10.30%

iAgent Protocol ($AGNT) harga masa nyata ialah $0.00109038. Sepanjang 24 jam yang lalu, $AGNT didagangkan antara $ 0.00104767 rendah dan $ 0.00135104 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $AGNT sepanjang masa ialah $ 0.02863566, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $AGNT telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +4.08% dalam 24 jam dan -10.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iAgent Protocol ($AGNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M Bekalan Peredaran 188.34M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa iAgent Protocol ialah $ 205.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $AGNT ialah 188.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.