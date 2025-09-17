Iagon (IAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.140467 $ 0.140467 $ 0.140467 24J Rendah $ 0.148239 $ 0.148239 $ 0.148239 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.140467$ 0.140467 $ 0.140467 24J Tinggi $ 0.148239$ 0.148239 $ 0.148239 Sepanjang Masa $ 0.389333$ 0.389333 $ 0.389333 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) -2.11% Perubahan Harga (7D) -2.11%

Iagon (IAG) harga masa nyata ialah $0.143853. Sepanjang 24 jam yang lalu, IAG didagangkan antara $ 0.140467 rendah dan $ 0.148239 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IAG sepanjang masa ialah $ 0.389333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IAG telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan -2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Iagon (IAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.15M$ 54.15M $ 54.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 144.01M$ 144.01M $ 144.01M Bekalan Peredaran 376.02M 376.02M 376.02M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Iagon ialah $ 54.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IAG ialah 376.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.01M.