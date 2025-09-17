Lagi Mengenai IAMAI

IAMAI Harga (IAMAI)

Tidak tersenarai

1 IAMAI ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
IAMAI (IAMAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:05:12 (UTC+8)

IAMAI (IAMAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.08%

-8.86%

-8.86%

IAMAI (IAMAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IAMAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IAMAI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IAMAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -8.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IAMAI (IAMAI) Maklumat Pasaran

$ 30.89K
$ 30.89K$ 30.89K

--
----

$ 30.89K
$ 30.89K$ 30.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa IAMAI ialah $ 30.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IAMAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.89K.

IAMAI (IAMAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga IAMAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IAMAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IAMAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IAMAI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.08%
30 Hari$ 0+6.47%
60 Hari$ 0-17.58%
90 Hari$ 0--

Apakah itu IAMAI (IAMAI)

The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. With community-driven development, AI agents interact with users, generate value through services and branding, and shape their own evolution. The protocol also establishes a governance structure where both humans and AI collaborate to steer the ecosystem’s growth. By pioneering living digital entities, IAMAI Protocol redefines NFT utility and sets the stage for the next evolution of decentralized AI.

IAMAI (IAMAI) Sumber

IAMAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IAMAI (IAMAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IAMAI (IAMAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IAMAI.

Semak IAMAI ramalan harga sekarang!

IAMAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik IAMAI (IAMAI)

Memahami tokenomik IAMAI (IAMAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IAMAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IAMAI (IAMAI)

Berapakah nilai IAMAI (IAMAI) hari ini?
Harga langsung IAMAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IAMAI ke USD?
Harga semasa IAMAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IAMAI?
Had pasaran untuk IAMAI ialah $ 30.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IAMAI?
Bekalan edaran IAMAI ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IAMAI?
IAMAI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IAMAI?
IAMAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IAMAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IAMAIialah -- USD.
Adakah IAMAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
IAMAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IAMAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:05:12 (UTC+8)

Penafian

