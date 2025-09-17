IBC Bridged USDT (USDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.996242 $ 0.996242 $ 0.996242 24J Rendah $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.996242$ 0.996242 $ 0.996242 24J Tinggi $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Sepanjang Masa $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Harga Terendah $ 0.844675$ 0.844675 $ 0.844675 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

IBC Bridged USDT (USDT) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDT didagangkan antara $ 0.996242 rendah dan $ 1.008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDT sepanjang masa ialah $ 1.088, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.844675.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDT telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IBC Bridged USDT (USDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Bekalan Peredaran 3.06M 3.06M 3.06M Jumlah Bekalan 3,062,885.031647 3,062,885.031647 3,062,885.031647

Had Pasaran semasa IBC Bridged USDT ialah $ 3.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDT ialah 3.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3062885.031647. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.06M.