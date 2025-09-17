iBTC Network (IBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 113,391 $ 113,391 $ 113,391 24J Rendah $ 116,880 $ 116,880 $ 116,880 24J Tinggi 24J Rendah $ 113,391$ 113,391 $ 113,391 24J Tinggi $ 116,880$ 116,880 $ 116,880 Sepanjang Masa $ 656,686$ 656,686 $ 656,686 Harga Terendah $ 49,611$ 49,611 $ 49,611 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +1.67% Perubahan Harga (7D) +4.92% Perubahan Harga (7D) +4.92%

iBTC Network (IBTC) harga masa nyata ialah $116,345. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBTC didagangkan antara $ 113,391 rendah dan $ 116,880 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBTC sepanjang masa ialah $ 656,686, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 49,611.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBTC telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +1.67% dalam 24 jam dan +4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iBTC Network (IBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Bekalan Peredaran 23.88 23.88 23.88 Jumlah Bekalan 23.88371217 23.88371217 23.88371217

Had Pasaran semasa iBTC Network ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBTC ialah 23.88, dengan jumlah bekalan sebanyak 23.88371217. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.