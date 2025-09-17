Lagi Mengenai IBTC

iBTC Network Harga (IBTC)

1 IBTC ke USD Harga Langsung:

$116,345
$116,345$116,345
+1.60%1D
iBTC Network (IBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:20:41 (UTC+8)

iBTC Network (IBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.08%

+1.67%

+4.92%

+4.92%

iBTC Network (IBTC) harga masa nyata ialah $116,345. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBTC didagangkan antara $ 113,391 rendah dan $ 116,880 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBTC sepanjang masa ialah $ 656,686, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 49,611.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBTC telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +1.67% dalam 24 jam dan +4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iBTC Network (IBTC) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa iBTC Network ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBTC ialah 23.88, dengan jumlah bekalan sebanyak 23.88371217. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.

iBTC Network (IBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga iBTC Network kepada USD adalah $ +1,916.18.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga iBTC Network kepada USD adalah $ +1,196.9340910000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga iBTC Network kepada USD adalah $ -1,399.5838120000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga iBTC Network kepada USD adalah $ +11,719.92516699665.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1,916.18+1.67%
30 Hari$ +1,196.9340910000+1.03%
60 Hari$ -1,399.5838120000-1.20%
90 Hari$ +11,719.92516699665+11.20%

Apakah itu iBTC Network (IBTC)

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

iBTC Network (IBTC) Sumber

Laman Web Rasmi

iBTC Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai iBTC Network (IBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset iBTC Network (IBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk iBTC Network.

Semak iBTC Network ramalan harga sekarang!

IBTC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik iBTC Network (IBTC)

Memahami tokenomik iBTC Network (IBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iBTC Network (IBTC)

Berapakah nilai iBTC Network (IBTC) hari ini?
Harga langsung IBTC dalam USD ialah 116,345 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IBTC ke USD?
Harga semasa IBTC ke USD ialah $ 116,345. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran iBTC Network?
Had pasaran untuk IBTC ialah $ 2.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IBTC?
Bekalan edaran IBTC ialah 23.88 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IBTC?
IBTC mencapai harga ATH sebanyak 656,686 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IBTC?
IBTC melihat harga ATL sebanyak 49,611 USD.
Berapakah jumlah dagangan IBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IBTCialah -- USD.
Adakah IBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
IBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:20:41 (UTC+8)

iBTC Network (IBTC) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.