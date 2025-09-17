ice bucket challenge (ICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00299862$ 0.00299862 $ 0.00299862 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) +11.88% Perubahan Harga (7D) +11.88%

ice bucket challenge (ICE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICE sepanjang masa ialah $ 0.00299862, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICE telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan +11.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ice bucket challenge (ICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,843,953.101931 999,843,953.101931 999,843,953.101931

Had Pasaran semasa ice bucket challenge ialah $ 15.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICE ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999843953.101931. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.65K.