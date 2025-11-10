Tokenomik Ice Land (ICELAND)

Tokenomik Ice Land (ICELAND)

Lihat cerapan utama tentang Ice Land (ICELAND), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:09:58 (UTC+8)
USD

Ice Land (ICELAND) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ice Land (ICELAND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 236.37K
$ 236.37K$ 236.37K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Bekalan Edaran:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 236.37K
$ 236.37K$ 236.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Ice Land (ICELAND) Maklumat

Ice Land is the alter ego of Landwolf, one of the characters in Matt Furie's "Boy's Club" comic series.

For those unfamiliar with the "Boy's Club" comic series, it is a comic created by legendary artist Matt Furie, who is known for being the creator and founder of the most famous meme of all, Pepe. Pepe is one of 4 main characters in the comic along with Landwolf, Brett, and Andy. In the book, he created an alter ego persona for each of the main characters, and Ice Land is the alter ego of Landwolf.

Laman Web Rasmi:
https://boysclubiceland.com/

Tokenomik Ice Land (ICELAND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ice Land (ICELAND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ICELAND yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ICELAND yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ICELAND, terokai ICELAND harga langsung token!

ICELAND Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ICELAND? Halaman ramalan harga ICELAND kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi