Ice Open Network (ICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00467863 24J Tinggi $ 0.00497877 Sepanjang Masa $ 0.01587896 Harga Terendah $ 0.0027547 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) -3.85%

Ice Open Network (ICE) harga masa nyata ialah $0.00492138. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICE didagangkan antara $ 0.00467863 rendah dan $ 0.00497877 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICE sepanjang masa ialah $ 0.01587896, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0027547.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICE telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan -3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ice Open Network (ICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.43M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.10M Bekalan Peredaran 6.79B Jumlah Bekalan 21,150,537,435.26

Had Pasaran semasa Ice Open Network ialah $ 33.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICE ialah 6.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21150537435.26. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.10M.