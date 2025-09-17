ICHI (ICHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.360197 24J Tinggi $ 0.369137 Sepanjang Masa $ 143.93 Harga Terendah $ 0.247096 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +1.52% Perubahan Harga (7D) -11.94%

ICHI (ICHI) harga masa nyata ialah $0.368685. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICHI didagangkan antara $ 0.360197 rendah dan $ 0.369137 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICHI sepanjang masa ialah $ 143.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.247096.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICHI telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan -11.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ICHI (ICHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.46M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.69M Bekalan Peredaran 9.37M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ICHI ialah $ 3.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICHI ialah 9.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.69M.