iCommunity (ICOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00509088 24J Tinggi $ 0.0069827 Sepanjang Masa $ 14.34 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +37.15% Perubahan Harga (7D) +34.80%

iCommunity (ICOM) harga masa nyata ialah $0.00698241. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICOM didagangkan antara $ 0.00509088 rendah dan $ 0.0069827 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICOM sepanjang masa ialah $ 14.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICOM telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +37.15% dalam 24 jam dan +34.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iCommunity (ICOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 420.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 682.88K Bekalan Peredaran 60.27M Jumlah Bekalan 97,800,000.0

Had Pasaran semasa iCommunity ialah $ 420.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICOM ialah 60.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 97800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 682.88K.