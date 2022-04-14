Tokenomik iCommunity (ICOM)

Tokenomik iCommunity (ICOM)

Lihat cerapan utama tentang iCommunity (ICOM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
iCommunity (ICOM) Maklumat

iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically

With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts.

ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://icommunity.io/icom/en/
Kertas putih:
https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/

iCommunity (ICOM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk iCommunity (ICOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 367.13K
Jumlah Bekalan:
$ 97.80M
Bekalan Edaran:
$ 60.27M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 595.76K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 14.34
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00609163
Tokenomik iCommunity (ICOM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik iCommunity (ICOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ICOM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ICOM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ICOM, terokai ICOM harga langsung token!

ICOM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ICOM? Halaman ramalan harga ICOM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

