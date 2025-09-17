ICON (ICX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.126794 24J Tinggi $ 0.129712 Sepanjang Masa $ 13.16 Harga Terendah $ 0.070768 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +1.07% Perubahan Harga (7D) -1.96%

ICON (ICX) harga masa nyata ialah $0.129231. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICX didagangkan antara $ 0.126794 rendah dan $ 0.129712 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICX sepanjang masa ialah $ 13.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.070768.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICX telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.07% dalam 24 jam dan -1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ICON (ICX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.91M Bekalan Peredaran 1.08B Jumlah Bekalan 1,090,197,983.432632

Had Pasaran semasa ICON ialah $ 139.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICX ialah 1.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1090197983.432632. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.91M.