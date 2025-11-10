Icopax Harga Hari Ini

Harga langsung Icopax ($IPAX) hari ini ialah $ 0.00331057, dengan 15.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $IPAX kepada USD penukaran adalah $ 0.00331057 setiap $IPAX.

Icopax kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 993,171, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00M $IPAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $IPAX didagangkan antara $ 0.00320949 (rendah) dan $ 0.00393349 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.054483, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00196323.

Dalam prestasi jangka pendek, $IPAX dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan -14.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Icopax ($IPAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 993.17K$ 993.17K $ 993.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 993.17K$ 993.17K $ 993.17K Bekalan Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Icopax ialah $ 993.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $IPAX ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 993.17K.