Icy Harga Hari Ini

Harga langsung Icy (ICY) hari ini ialah --, dengan 4.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ICY kepada USD penukaran adalah -- setiap ICY.

Icy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,386.94, dengan bekalan edaran sebanyak 752.26M ICY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ICY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ICY dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -19.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Icy (ICY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Bekalan Peredaran 752.26M 752.26M 752.26M Jumlah Bekalan 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946

Had Pasaran semasa Icy ialah $ 16.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICY ialah 752.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 752255234.3386946. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.39K.