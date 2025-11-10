Tokenomik Icy (ICY)

Tokenomik Icy (ICY)

Lihat cerapan utama tentang Icy (ICY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:38:02 (UTC+8)
USD

Icy (ICY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Icy (ICY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.59K
Jumlah Bekalan:
$ 752.26M
Bekalan Edaran:
$ 752.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Icy (ICY) Maklumat

Icy is a polar bear on a journey to find his friends on Abstract

Icy is an IP based project with a strong team from one of the lead marketers on Abstract. Icy has strong partnerships with many of the leading games on Abstract

Proliferating the IP and developing a lovable character and story is one of the main goals, bringing more fun and utility to abstract. We have built a token locking tool for teams to vest/lock supply and aim to bring other tools into the ecosystem

Laman Web Rasmi:
https://icythepolarbear.com/

Tokenomik Icy (ICY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Icy (ICY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ICY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ICY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ICY, terokai ICY harga langsung token!

ICY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ICY? Halaman ramalan harga ICY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

