Idavoll DAO (IDV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.382351$ 0.382351 $ 0.382351 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -1.64% Perubahan Harga (7D) -1.64%

Idavoll DAO (IDV) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDV sepanjang masa ialah $ 0.382351, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDV telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -1.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Idavoll DAO (IDV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.11K$ 77.11K $ 77.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.45K$ 195.45K $ 195.45K Bekalan Peredaran 789.04M 789.04M 789.04M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Idavoll DAO ialah $ 77.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDV ialah 789.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.45K.