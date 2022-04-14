Tokenomik Idavoll DAO (IDV)

Lihat cerapan utama tentang Idavoll DAO (IDV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Idavoll DAO (IDV) Maklumat

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

Laman Web Rasmi:
https://idavoll.network/

Idavoll DAO (IDV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Idavoll DAO (IDV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 75.07K
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 789.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 190.29K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.382351
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00006341
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Idavoll DAO (IDV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Idavoll DAO (IDV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IDV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IDV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IDV, terokai IDV harga langsung token!

IDV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IDV? Halaman ramalan harga IDV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.