Idena (IDNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00301823 24J Tinggi $ 0.00436036 Sepanjang Masa $ 0.314136 Harga Terendah $ 0.00152024 Perubahan Harga (1J) -5.86% Perubahan Harga (1D) +34.64% Perubahan Harga (7D) +81.12%

Idena (IDNA) harga masa nyata ialah $0.00406377. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDNA didagangkan antara $ 0.00301823 rendah dan $ 0.00436036 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDNA sepanjang masa ialah $ 0.314136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00152024.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDNA telah berubah sebanyak -5.86% sejak sejam yang lalu, +34.64% dalam 24 jam dan +81.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Idena (IDNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 358.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 358.75K Bekalan Peredaran 83.05M Jumlah Bekalan 83,058,632.71950947

Had Pasaran semasa Idena ialah $ 358.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDNA ialah 83.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 83058632.71950947. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 358.75K.