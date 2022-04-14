Tokenomik Idena (IDNA)

Lihat cerapan utama tentang Idena (IDNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Idena (IDNA) Maklumat

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

Laman Web Rasmi:
https://idena.io/

Idena (IDNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Idena (IDNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 296.54K
Jumlah Bekalan:
$ 82.98M
Bekalan Edaran:
$ 82.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 296.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.314136
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00152024
Harga Semasa:
$ 0.00357377
Tokenomik Idena (IDNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Idena (IDNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IDNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IDNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IDNA, terokai IDNA harga langsung token!

IDNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IDNA? Halaman ramalan harga IDNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

