Identified Flying Objects Harga Hari Ini

Harga langsung Identified Flying Objects (IFO) hari ini ialah $ 0.00001283, dengan 13.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IFO kepada USD penukaran adalah $ 0.00001283 setiap IFO.

Identified Flying Objects kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,827.21, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B IFO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IFO didagangkan antara $ 0.0000112 (rendah) dan $ 0.00001283 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00032977, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001013.

Dalam prestasi jangka pendek, IFO dipindahkan +1.69% dalam sejam terakhir dan +16.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Identified Flying Objects (IFO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Identified Flying Objects ialah $ 12.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IFO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.83K.