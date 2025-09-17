Idexo Harga (IDO)
--
--
+6.55%
+6.55%
Idexo (IDO) harga masa nyata ialah $0.03769437. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDO sepanjang masa ialah $ 0.644117, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, IDO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Idexo ialah $ 3.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDO ialah 82.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.
Pada hari ini, perubahan harga Idexo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Idexo kepada USD adalah $ +0.0093691203.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Idexo kepada USD adalah $ +0.0150000862.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Idexo kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ +0.0093691203
|+24.86%
|60 Hari
|$ +0.0150000862
|+39.79%
|90 Hari
|$ 0
|--
Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested.
