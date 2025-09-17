Apakah itu Idexo (IDO)

Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Idexo (IDO) Berapakah nilai Idexo (IDO) hari ini? Harga langsung IDO dalam USD ialah 0.03769437 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IDO ke USD? $ 0.03769437 . Lihat Harga semasa IDO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Idexo? Had pasaran untuk IDO ialah $ 3.12M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IDO? Bekalan edaran IDO ialah 82.76M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IDO? IDO mencapai harga ATH sebanyak 0.644117 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IDO? IDO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan IDO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDOialah -- USD . Adakah IDO akan naik lebih tinggi tahun ini? IDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

