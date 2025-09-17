Lagi Mengenai IDLE

Maklumat Harga IDLE

Laman Web Rasmi IDLE

Tokenomik IDLE

Ramalan Harga IDLE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Idle Finance Logo

Idle Finance Harga (IDLE)

Tidak tersenarai

1 IDLE ke USD Harga Langsung:

$0,00745163
$0,00745163$0,00745163
-0,90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Idle Finance (IDLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:05:20 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,00740486
$ 0,00740486$ 0,00740486
24J Rendah
$ 0,00753003
$ 0,00753003$ 0,00753003
24J Tinggi

$ 0,00740486
$ 0,00740486$ 0,00740486

$ 0,00753003
$ 0,00753003$ 0,00753003

$ 30,65
$ 30,65$ 30,65

$ 0,00258854
$ 0,00258854$ 0,00258854

-0,06%

-0,93%

+2,77%

+2,77%

Idle Finance (IDLE) harga masa nyata ialah $0,00745163. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDLE didagangkan antara $ 0,00740486 rendah dan $ 0,00753003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDLE sepanjang masa ialah $ 30,65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00258854.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDLE telah berubah sebanyak -0,06% sejak sejam yang lalu, -0,93% dalam 24 jam dan +2,77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Idle Finance (IDLE) Maklumat Pasaran

$ 64,16K
$ 64,16K$ 64,16K

--
----

$ 96,87K
$ 96,87K$ 96,87K

8,61M
8,61M 8,61M

13 000 000,0
13 000 000,0 13 000 000,0

Had Pasaran semasa Idle Finance ialah $ 64,16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDLE ialah 8,61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96,87K.

Idle Finance (IDLE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Idle Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Idle Finance kepada USD adalah $ -0,0005651405.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Idle Finance kepada USD adalah $ +0,0006248758.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Idle Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0,93%
30 Hari$ -0,0005651405-7,58%
60 Hari$ +0,0006248758+8,39%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Idle Finance (IDLE) Sumber

Laman Web Rasmi

Idle Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Idle Finance (IDLE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Idle Finance (IDLE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Idle Finance.

Semak Idle Finance ramalan harga sekarang!

IDLE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Idle Finance (IDLE)

Memahami tokenomik Idle Finance (IDLE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IDLE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Idle Finance (IDLE)

Berapakah nilai Idle Finance (IDLE) hari ini?
Harga langsung IDLE dalam USD ialah 0,00745163 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IDLE ke USD?
Harga semasa IDLE ke USD ialah $ 0,00745163. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Idle Finance?
Had pasaran untuk IDLE ialah $ 64,16K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IDLE?
Bekalan edaran IDLE ialah 8,61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IDLE?
IDLE mencapai harga ATH sebanyak 30,65 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IDLE?
IDLE melihat harga ATL sebanyak 0,00258854 USD.
Berapakah jumlah dagangan IDLE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDLEialah -- USD.
Adakah IDLE akan naik lebih tinggi tahun ini?
IDLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:05:20 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.