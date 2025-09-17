Idle Finance (IDLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,00740486 $ 0,00740486 $ 0,00740486 24J Rendah $ 0,00753003 $ 0,00753003 $ 0,00753003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,00740486$ 0,00740486 $ 0,00740486 24J Tinggi $ 0,00753003$ 0,00753003 $ 0,00753003 Sepanjang Masa $ 30,65$ 30,65 $ 30,65 Harga Terendah $ 0,00258854$ 0,00258854 $ 0,00258854 Perubahan Harga (1J) -0,06% Perubahan Harga (1D) -0,93% Perubahan Harga (7D) +2,77% Perubahan Harga (7D) +2,77%

Idle Finance (IDLE) harga masa nyata ialah $0,00745163. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDLE didagangkan antara $ 0,00740486 rendah dan $ 0,00753003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDLE sepanjang masa ialah $ 30,65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00258854.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDLE telah berubah sebanyak -0,06% sejak sejam yang lalu, -0,93% dalam 24 jam dan +2,77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Idle Finance (IDLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64,16K$ 64,16K $ 64,16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96,87K$ 96,87K $ 96,87K Bekalan Peredaran 8,61M 8,61M 8,61M Jumlah Bekalan 13 000 000,0 13 000 000,0 13 000 000,0

Had Pasaran semasa Idle Finance ialah $ 64,16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDLE ialah 8,61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96,87K.