Idle Network Harga Hari Ini

Harga langsung Idle Network (IDLE) hari ini ialah $ 0.00733572, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IDLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00733572 setiap IDLE.

Idle Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 545,070, dengan bekalan edaran sebanyak 74.30M IDLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IDLE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.74, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00144241.

Dalam prestasi jangka pendek, IDLE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Idle Network (IDLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Bekalan Peredaran 74.30M 74.30M 74.30M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Idle Network ialah $ 545.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDLE ialah 74.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 733.57K.