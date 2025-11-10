IdleMine Harga Hari Ini

Harga langsung IdleMine (IDLE) hari ini ialah $ 0.00184121, dengan 3.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IDLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00184121 setiap IDLE.

IdleMine kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,830,586, dengan bekalan edaran sebanyak 4.80B IDLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IDLE didagangkan antara $ 0.00176301 (rendah) dan $ 0.00185774 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00198739, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00143129.

Dalam prestasi jangka pendek, IDLE dipindahkan -0.19% dalam sejam terakhir dan -3.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

IdleMine (IDLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.41M$ 18.41M $ 18.41M Bekalan Peredaran 4.80B 4.80B 4.80B Jumlah Bekalan 9,999,993,664.646177 9,999,993,664.646177 9,999,993,664.646177

Had Pasaran semasa IdleMine ialah $ 8.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDLE ialah 4.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999993664.646177. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.41M.