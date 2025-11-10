Tokenomik IdleMine (IDLE)
IdleMine (IDLE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk IdleMine (IDLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
IdleMine (IDLE) Maklumat
IdleMine 3.0 is the next evolution of the popular play-to-earn Web3 game. Players hold their thumb on the screen to mine digital rewards, participate in competitive 1v1 battles, and unlock new experiences through daily logins and loot crates. With its focus on rewarding user attention, IdleMine 3.0 combines gaming, digital asset ownership, and real-world rewards into one seamless ecosystem. Key Features: Play-to-Earn Mechanics: Mine tokens by holding your thumb. Daily Login Rewards: Earn free items, boosters, and tokens daily. 1v1 Battles: Compete with players across the globe for IDLE Tokens. Mystery Crates: Win rare NFTs,USDT, SOL, IDLE, in-game boosters and real world items. Boosters: Boosters increase your earnings (Earn Double IDLE Tokens) Leaderboarders: Climb the leaderboard to earn IDLE Tokens every week.
IDLE Token Utility IDLE is the native utility token of the IdleMine ecosystem. All gameplay activities and purchases within the IdleMine app are powered by IDLE. Primary Uses: Play the Game: IDLE is used to participate in game modes. Purchase Boosters: Boosters increase your earnings. Buy Mystery Crates: Open loot boxes with potential high-value rewards. Marketplace: Buy and sell rare NFTs or power-ups (upcoming).
Tokenomik IdleMine (IDLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik IdleMine (IDLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token IDLE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token IDLE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik IDLE, terokai IDLE harga langsung token!
IDLE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju IDLE? Halaman ramalan harga IDLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
